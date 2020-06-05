Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
6 июня церковь чтит память преподобного Никиты Столпника Переславского. На Руси к этому святому обращались, если в семье случалась беда, например, кто-то заболевал. Верили, что молитва к нему может облегчить страдания и даже избавить человека от недуга.
Традиции и обычаи
На Руси думали, что, если в этот день посидеть под кустом шиповника, но в душу придет покой, и все печали отступят. Также это благоприятное время для примирения с близкими. А вот ссориться с родными нельзя – на Никиту Столпника воспрещается ругаться, повышать голос, спорить и выяснять отношения.
Шиповник был в большом почете у наших предков: лепестками заживляли раны, отваром прочищали кровь и лечили простуду. А вот молодые девицы верили, что омовение водой на шиповнике может выбелить кожу.
Приметы на 6 июня:
Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на июнь.
Подборка шуток от "Утро.ру" поможет выдержать последний рабочий день недели