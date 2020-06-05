Подборка смешных шуток от "утро.ру" зарядит бодростью в самом начале выходных

Трое детей спорят на площадке, чей отец быстрее.

– Мой отец такой шустрый, что, когда стреляет из лука, бежит быстрее стрелы.

– А мой папа охотник. Когда он стреляет в утку, ловит ее быстрее, чем она упадет.

– Вы ничего не понимаете в скорости! У меня отец работает в офисе, его рабочий день длится до 18:00, а дома он уже в 17:45.

Обезьяна сидит на берегу реки, моет банановую кожуру. Подходит к ней лев и спрашивает:

– Обезьяна, чем занимаешься?

– Заплати два рубля, тогда отвечу.

Лев подумал, дал два рубля. А обезьяна ему:

– Банановую кожуру мою.

Лев разозлился и говорит:

– Ты что, глупая?

– Ну, глупая, неглупая, а десятку в день имею.

Молодой человек на собеседовании.

– Давайте перейдем к последнему вопросу. Назовите ваши слабые стороны.

– Дайте подумать…Я туплю иногда.

– Нас устраивает. Вы приняты.

– Спасибо. А куда?