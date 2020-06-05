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– Мой отец такой шустрый, что, когда стреляет из лука, бежит быстрее стрелы.
– А мой папа охотник. Когда он стреляет в утку, ловит ее быстрее, чем она упадет.
– Вы ничего не понимаете в скорости! У меня отец работает в офисе, его рабочий день длится до 18:00, а дома он уже в 17:45.
– Обезьяна, чем занимаешься?
– Заплати два рубля, тогда отвечу.
Лев подумал, дал два рубля. А обезьяна ему:
– Банановую кожуру мою.
Лев разозлился и говорит:
– Ты что, глупая?
– Ну, глупая, неглупая, а десятку в день имею.
– Давайте перейдем к последнему вопросу. Назовите ваши слабые стороны.
– Дайте подумать…Я туплю иногда.
– Нас устраивает. Вы приняты.
– Спасибо. А куда?
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