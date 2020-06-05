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Роскосмос оценил опасность летящего к Земле астероида

Роскосмос оценил опасность летящего к Земле астероида
Фото: pixabay.com
На минимальном расстоянии от нашей планеты объект будет уже завтра

Огромный астероид, который признали потенциально опасным, приблизится к Земле в субботу, 6 июня. В Роскосмосе рассказали, стоит ли ждать его столкновения с нашей планетой.

Минимальное расстояние между Землей и астероидом 2002 NN4 составит 5,09 млн км. Это на одну шестую меньше, чем между нашей планетой и астероидом "в маске", который пролетел мимо в апреле. Таким образом, это расстояние все равно очень большое, чтобы можно было говорить о серьезной опасности, заверили в Роскосмосе.

Вероятность столкновения, по словам ученых, очень мала. Тем не менее, в Академии наук пристально следят за крупными комическими объектами – летящий астероид же достигает от 250 до 570 метров, пишет РИА "Новости".

Приближающийся к Земле астероид ученые открыли еще в 2002 году. Ранее сообщалось, что от нашей планеты он пролетит в 13 раз дальше, чем находится орбита Луны. Тем не менее исследователи отнесли его к потенциально опасным. Дело в том, что траектория 2002 NN4 пересекает орбиту Земли.

Карина СИРАЗОВА

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