Курс рубля
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Смешные и короткие шутки, а также новые анекдоты пробудят даже после бессонной ночи.
– Я очень извиняюсь, не знаю, как так получилось, но ты держись.
– Ты о чем? – отвечает второй.
– Да, вот жене шубу норковую купили.
– Поздравляю, а я-то тут при чем?
– Так она собирается завтра к твоей жене в ней гости прийти!
– У нас на работе есть один сотрудник, Антон, ну ничего без помощи не может сделать. Просто тупой, даже печатать за него приходится, – жалуется один из товарищей.
– И что, ты прямо все за него делаешь? – спрашивает собеседник.
– Ну, конечно, а как по-другому.
– Сдается мне, что Антон не такой уж и тупой.
Ранее "Утро.ру" делилось шутками звезд "Аншлага".
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