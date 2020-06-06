Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Спасут от хандры: свежие анекдоты дня на 7 июня

Спасут от хандры: свежие анекдоты дня на 7 июня
Фото: Artur Cupak/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Начать воскресенье с позитива позволят лучшие приколы в подборке "Утро.ру"

Смешные и короткие шутки, а также новые анекдоты пробудят даже после бессонной ночи.

  • Встречаются два друга. Один другому говорит: 

– Я очень извиняюсь, не знаю, как так получилось, но ты держись.

– Ты о чем? – отвечает второй. 

– Да, вот жене шубу норковую купили.

– Поздравляю, а я-то тут при чем?

– Так она собирается завтра к твоей жене в ней гости прийти!

  • Разговаривают друзья: 

– У нас на работе есть один сотрудник, Антон, ну ничего без помощи не может сделать. Просто тупой, даже печатать за него приходится, – жалуется один из товарищей.

– И что, ты прямо все за него делаешь? – спрашивает собеседник.

– Ну, конечно, а как по-другому.

– Сдается мне, что Антон не такой уж и тупой. 

  • Мужчина отлично съездил на рыбалку, наловил целое ведро рыбы. Едет с озера в автобусе, приходит домой и понимает, что забыл улов под сиденьем в транспорте. Расстроился, но забыл об этом недоразумении. Через неделю читает газету, в которой находит объявление: "Мужчина, который оставил свою рыбу под сидением на маршруте №10, может прийти в парк и забрать свой автобус". 

Ранее "Утро.ру" делилось шутками звезд "Аншлага". 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Впереди – важные события: гороскоп на 6 июня

Точный прогноз астрологов может построить планы на субботу

На юге России открылись пляжи: главные новости о коронавирусе на 6 июня

Вторая волна неизбежна, страна вышла на плато позже других государств - важные новости о COVID-19 на субботу в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1001 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей