Начать воскресенье с позитива позволят лучшие приколы в подборке "Утро.ру"

Смешные и короткие шутки, а также новые анекдоты пробудят даже после бессонной ночи.

Встречаются два друга. Один другому говорит:

– Я очень извиняюсь, не знаю, как так получилось, но ты держись.

– Ты о чем? – отвечает второй.

– Да, вот жене шубу норковую купили.

– Поздравляю, а я-то тут при чем?

– Так она собирается завтра к твоей жене в ней гости прийти!

Разговаривают друзья:

– У нас на работе есть один сотрудник, Антон, ну ничего без помощи не может сделать. Просто тупой, даже печатать за него приходится, – жалуется один из товарищей.

– И что, ты прямо все за него делаешь? – спрашивает собеседник.

– Ну, конечно, а как по-другому.

– Сдается мне, что Антон не такой уж и тупой.

Мужчина отлично съездил на рыбалку, наловил целое ведро рыбы. Едет с озера в автобусе, приходит домой и понимает, что забыл улов под сиденьем в транспорте. Расстроился, но забыл об этом недоразумении. Через неделю читает газету, в которой находит объявление: "Мужчина, который оставил свою рыбу под сидением на маршруте №10, может прийти в парк и забрать свой автобус".

Ранее "Утро.ру" делилось шутками звезд "Аншлага".