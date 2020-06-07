Народные приметы и суеверия

Эта дата также получила название Понедельник Святого Духа. День считают продолжением Троицы. Христиане чтят Всесвятого Животворящего Духа. На 8 июня существует множество суеверий и народных примет.

Что нужно делать

В Духов день рекомендуется сходить в храм, также можно поставить свечку за упокой умерших близких. Хорошей приметой считается умыться рано утром – это принесет здоровье и молодость. Также 8 июня будет идеальным для сбора лекарственных растений – существует поверье, что в этот день их целебная сила возрастает. Чтобы в доме был достаток, нужно быть гостеприимным.

Чего нельзя делать

Домашние дела лучше отложить. Плохой приметой считается уборка в этот день, даже мытье посуды, а также шитье. Однако готовить можно. Вообще в Духов Понедельник лучше как можно меньше работать – к примеру, возиться в огороде тоже не стоит. Интересно, что бегать в этот день нельзя: на Руси верили, что так можно от своей судьбы убежать. Ходить на кладбище – дурная примета.

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