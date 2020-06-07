Убойная подборка приколов от "Утро.ру"

Шутки на злобу дня – для наших читателей.

Приходит мужик к врачу и жалуется:



– Вы знаете, я уже совсем измучился. Спать боюсь!

– Почему же? – интересуется доктор.

– А потому что, как поспишь, обязательно на работу нужно идти.

Два друга обсуждают карантин. И один другому задумчиво так говорит.

– Вася, а что, если самоизоляцию отменят, а привычка начинать пить в час дня останется?

На трассе стоит гаишник. К нему подъезжает машина, из нее выходит мужик и начинает его всячески благодарить.

– Да что я сделал-то для вас? – недоумевает гаишник.

– Да как же! Вы у моей жены вчера права забрали!