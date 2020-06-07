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Шутки на злобу дня – для наших читателей.
– Вы знаете, я уже совсем измучился. Спать боюсь!
– Почему же? – интересуется доктор.
– А потому что, как поспишь, обязательно на работу нужно идти.
– Вася, а что, если самоизоляцию отменят, а привычка начинать пить в час дня останется?
– Да что я сделал-то для вас? – недоумевает гаишник.
– Да как же! Вы у моей жены вчера права забрали!
Высылка российских дипломатов не останется без жесткого ответа
Вторая волна неизбежна, страна вышла на плато позже других государств - важные новости о COVID-19 на субботу в материале "Утро.ру"