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В Москве сделали заявление о вероятной смерти Скрипалей

В Москве сделали заявление о вероятной смерти Скрипалей
Сергей Скрипаль. Фото: wsbuzz.com/www.globallookpress.com
Российская сторона не верит очередной легенде от британцев

Переезд Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Новую Зеландию вызывает серьезные сомнения. Такого мнения придерживается первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, британцы снова пытаются замести следы.

Учитывая, что Скрипалей давно не показывали публике, можно предположить самое страшное. Вероятно, бывшего шпиона уже нет в живых, а для публики быстро сочинили легенду о переезде.

"Думаю, что, скорее всего, к сожалению, они могли бы просто уже погибнуть, и британская разведка тщательно это скрывает, но рано или поздно всё станет известно, потому что у Скрипаля 92-летняя или даже больше лет мама, у Скрипаля родственники, а о нём ни слуху ни духу нет? Так не бывает у нормальных, живых людей",

высказался он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что Скрипали, прожившие больше года в секретной квартире MI-6, переехали в Новую Зеландию. Им сменили имена и якобы помогли материально.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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