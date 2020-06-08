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• У подъезда с коляской стоит девушка, качает грудничка. Вдруг прогуливаясь неподалеку, к ней подходит знакомая, смотрит на ребенка и произносит:
– Вот это да! Как же сильно малыш на твоего мужа похож!
На секунду задумавшись, девушка отвечает:
– На самом деле это не мой ребенок. Соседка сверху попросила присмотреть за ним немного…
• Немного о курении:
– Предпочитаю курить исключительно кубинские сигареты премиум-класса!
– Не куришь, получается?
– Выходит так.
• Соцсети – наше все. Беседуют девушка и молодой человек:
– Ир, а я запостил фотографию, где ты нагишом купаешься.
– Я тебя прибью сейчас!!! Быстро удалил!
– Ну, там почти 700 лайков за час уже набралось…
– Думаю, можешь оставить тогда.
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