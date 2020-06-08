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Заряд бодрости: свежие анекдоты на 9 июня

Заряд бодрости: свежие анекдоты на 9 июня
Фото: pixabay.com
Подборка веселых шуток от "Утро.ру" поможет начать день с позитива

• У подъезда с коляской стоит девушка, качает грудничка. Вдруг прогуливаясь неподалеку, к ней подходит знакомая, смотрит на ребенка и произносит:

– Вот это да! Как же сильно малыш на твоего мужа похож!

На секунду задумавшись, девушка отвечает:

– На самом деле это не мой ребенок. Соседка сверху попросила присмотреть за ним немного…

• Немного о курении:

– Предпочитаю курить исключительно кубинские сигареты премиум-класса!

– Не куришь, получается?

– Выходит так.

• Соцсети – наше все. Беседуют девушка и молодой человек:

– Ир, а я запостил фотографию, где ты нагишом купаешься.

– Я тебя прибью сейчас!!! Быстро удалил!

– Ну, там почти 700 лайков за час уже набралось…

– Думаю, можешь оставить тогда.

Юлия ЕВГРАФОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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