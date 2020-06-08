Каким знакам в этот день повезет меньше других, читайте в подробном астрологическом прогнозе от "Утро.ру"

В целом этот день будет достаточно удачным и приятным. Если соблюдать все советы, о которых говорят звезды, то разочаровываться во вторник не придется. Но не для всех знаков все будет так просто и радужно. О том, чего ожидать во вторник, 9 июня, можно прочитать в гороскопе от "Утро.ру".

Овен

В этот день овнам будет сложно сохранить спокойствие. Даже пустяковые ситуации будут выводить из равновесия, вызывать тревожность. Не упасть духом помогут воспоминания о достигнутых успехах. 9 июня постарайтесь избегать конфликтных ситуаций с близкими и коллегами. Этот день будет не так уж и плох, ведь вечером ожидаются хорошие новости.

Телец

9 июня тельцам лучше отказаться от сложных дел, скорее всего с ними не удастся справиться хорошо. В этот день вам трудно будет сосредоточиться, поэтому важные мелочи обойдут ваше внимание. В остальном этот летний день сулит хорошие результаты. Еще нужно запомнить, что 9 июня не самый подходящий день для споров. Будьте более позитивными и компромиссными.

Близнецы

Восстановление сил и завершение уже начатого – самые подходящие планы на 9 июня. Если же захотите начать что-то новое, то сначала все обдумайте и спланируйте. В этот день судьба также подарит вам возможность познакомиться с интересными людьми и поделиться с окружающими своими идеями. А вот все начатые 9 июня отношения, скорее всего, пойдут не так легко, как того хотелось бы.

Рак

В первой половине для вокруг вас будет твориться хаос, но серьезный неприятностей он не принесет. Если проявите терпение и настойчивость, то добьетесь желаемого. Вечером 9 июня ракам лучше всего провести время в кругу близких людей.

Лев

В этот день ловите удачу за хвост! 9 июня у вас сбудутся желания, которые вы давно загадывали, а важные планы реализуются наилучшим образом. Главное не потратить это время зря, вскоре звезды будут к вам менее благосклонны. Также обратите внимание на свое здоровье, не переусердствуйте с работой.

Дева

Девам 9 июня лучше всего потратить свое время на интересные и несложные дела. Возможно, это будут какие-то давно забытые увлечения. Это поднимет ваше настроение. В этот день лучше отказаться от серьезных сделок и покупок. И постарайтесь не попасть в сомнительные авантюры!

Весы

9 июня для весов – очень насыщенный на события день. В этот день вы будете особо активны и проявите организаторские способности, которые вскоре помогут вам достичь невероятных результатов. Еще это отличный день для общения с близкими, и начала нового романа.

Скорпион

9 июня особо прислушивайтесь к своей интуиции, она подскажет во многом. Этот день принесет хорошие плоды, и вы сможете добиться практически всего. Ожидайте 09.06.2020 приятные сюрпризы и открытия. Этот деть также отлично подойдет для новых знакомств и начинаний.

Стрелец

Решать важные дела 9 июня лучше в первой половине дня. Ближе к вечеру удача немного отвернется от стрельцов. В этот момент лучше позволить себе отдохнуть, чтобы не допустить ненужных ошибок. Может показаться, что вы перестали понимать себя, но такой настрой скоро пройдет, постарайтесь не переживать.

Козерог

Козероги 9 июня будут на высоте. Успех сулит вам во многих делах, а коллеги будут сами предлагать идеи и помощь. В этот день вы сможете решить давно тревожащие дела и успешно выстроить новый план на будущее.

Водолей

Бытовуха и однообразные задачи поглотят водолеев 9 июня. Все это изрядно утомит вас. Но не падайте духом! Такие мелочи не должны омрачать вашу жизнь. Больше юмора и улыбок – вот ваш рецепт на 09.06.2020.

Рыбы

Рыбы в этот день будут максимально продуктивны и добьются ощутимых результатов. Любые трудности 9 июня будут вам по плечу. Не упустите в этот день шанс завести новые, полезные знакомства. В этот день лучше решить все финансовые вопросы, а общение с близкими спланировать на другой день.

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на июнь.