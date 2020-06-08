Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Федорин день: что можно и нельзя делать 9 июня

Федорин день: что можно и нельзя делать 9 июня
Фото: pixabay.com
Если не соблюдать принятые в древние времена правила, в доме может поселиться нечистая сила

Со времен зарождения этого праздника люди строго придерживались традиций. Если не соблюдать их, в доме появится нечистая сила, которая принесет неприятности, размолвки в семье и беды. О приметах и запретах на 9 июня расскажет "Утро.ру". 

Что нужно делать

В Федорин день нужно провести небольшой ритуал для привлечения денег. В укромное место поставьте чашку и киньте в нее несколько монеток. Это в дальнейшем принесет в дом прибыль.

Также в этот день можно погадать на Псалтыри и узнать ответы на волнующие вопросы. 

Чего делать нельзя

Самое главное, о чем нужно помнить 9 июня, – нельзя убираться и особенно мести пол. Так вы спугнете Домового и навлечете на себя беды. Стоит также избегать ссор и бессмысленных разговоров. Ничем хорошим такое поведение не закончится. 

Откажитесь в этот деть от стирки детских вещей и не развешивайте их на улице. В одежде могут спрятаться злые духи и потом мешать ребенку спать.

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 9 июня: четыре знака ждут новые знакомства

Каким знакам в этот день повезет меньше других, читайте в подробном астрологическом прогнозе от "Утро.ру"

"Северный поток - 2" выявил истинных предателей Европы

Российский проект оказался лакмусовой бумажкой для стран ЕС и их партнеров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1004 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей