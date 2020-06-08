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Со времен зарождения этого праздника люди строго придерживались традиций. Если не соблюдать их, в доме появится нечистая сила, которая принесет неприятности, размолвки в семье и беды. О приметах и запретах на 9 июня расскажет "Утро.ру".
Что нужно делать
В Федорин день нужно провести небольшой ритуал для привлечения денег. В укромное место поставьте чашку и киньте в нее несколько монеток. Это в дальнейшем принесет в дом прибыль.
Также в этот день можно погадать на Псалтыри и узнать ответы на волнующие вопросы.
Чего делать нельзя
Самое главное, о чем нужно помнить 9 июня, – нельзя убираться и особенно мести пол. Так вы спугнете Домового и навлечете на себя беды. Стоит также избегать ссор и бессмысленных разговоров. Ничем хорошим такое поведение не закончится.
Откажитесь в этот деть от стирки детских вещей и не развешивайте их на улице. В одежде могут спрятаться злые духи и потом мешать ребенку спать.
Каким знакам в этот день повезет меньше других, читайте в подробном астрологическом прогнозе от "Утро.ру"
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