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В среду православные верующие чтут память преподобного Никиты Халкидонского. В народе считалось, что этот святой охраняет гусят от хищников – орлов и ястребов. Именно поэтому на Руси 10 июня прозвали днем Никиты-гусятника.
Традиции и обычаи на 10 июня:
В этот день беременных женщин было принято посылать в поле, чтобы ребенок родился здоровым и крепким. Также на Никиту-гусятника определяли погоду на лето и то, каким будет урожай в этом году.
Приметы и суеверия на 10 июня:
1. Тихий и солнечный день обещал богатый урожай.
2. Радуга после дождя – к ненастью.
3. Если в этот день ребенок появится на свет в поле, то роды будут легкими, а младенец – здоровым.
Что нельзя делать 10 июня:
В народе считалось, что на Никиту-гусятника над полями летают злые духи в образе прекрасных девушек – Полудницы. Согласно поверью, они завлекали работающих в полях мужчин и лишали их силы. Именно поэтому 10 июня мужчинам запрещалось заниматься огородными работами. Окна в домах закрывали, чтобы злые духи не залетели через них.
Незамужним девушкам в обеденное время нельзя было выходить на улицы. Считалось, что в них может вселиться нечисть. Также в этот день было не принято звать гостей. На Руси верили, что это принесет несчастье.
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