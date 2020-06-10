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Свежие приколы и анекдоты до слез взбодрят и скрасят день.
– Ваня, ты можешь играть композиции, которые пес не знает?
– Милый, я тут в центре Москвы застряла, можешь меня забрать, пожалуйста, я жутко устала.
– Нет, любимая, тебе придется добраться домой самостоятельно.
– Ну, почему?
– Ты же хотела те дорогие туфли на шпильке, которые совсем как тапочки, ты их получила. Так, что иди пешком, но главное – от бедра.
– Антон, привет, сказали по телевизору, что у вас страшные морозы.
– Да, нет, всего -20°C, – отвечает друг.
– Странно, а синоптики пообещали -40°C.
– А, так это ж на улице.
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