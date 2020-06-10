Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Разрядят обстановку: свежие анекдоты дня на 11 июня

Разрядят обстановку: свежие анекдоты дня на 11 июня
Фото: pixabay.com
Начать день с позитива помогут короткие и смешные шутки в подборке "Утро.ру"

Свежие приколы и анекдоты до слез взбодрят и скрасят день. 

  • Сын учится играть на скрипке. Отец уже несколько дней изнемогает от громких звуков – мальчику подпевает собака. Родитель не выдерживает и говорит: 

– Ваня, ты можешь играть композиции, которые пес не знает? 

  • Звонит жена мужу и говорит: 

– Милый, я тут в центре Москвы застряла, можешь меня забрать, пожалуйста, я жутко устала.

– Нет, любимая, тебе придется добраться домой самостоятельно.

– Ну, почему?

– Ты же хотела те дорогие туфли на шпильке, которые совсем как тапочки, ты их получила. Так, что иди пешком, но главное – от бедра.

  • Смотрит мужчина прогноз погоды. Там ведущий рассказывает о жутких морозах в Сибири. В Новосибирске несколько дней сохраняется температура -40°C. Мужчина не поверил и звонит другу: 

– Антон, привет, сказали по телевизору, что у вас страшные морозы.

– Да, нет, всего -20°C, – отвечает друг.

– Странно, а синоптики пообещали -40°C.

– А, так это ж на улице. 

Ранее "Утро.ру" делилось шутками звезд "Аншлага".

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Справедливые" выплаты: что поправки к Конституции изменят для пенсионеров

Денежные льготы будут увеличиваться каждый год

Скорая и полиция: дом Ефремова оцепили - видео

Актер заперся в квартире после аварии и отказывался ехать на допрос

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1004 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей