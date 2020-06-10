Начать день с позитива помогут короткие и смешные шутки в подборке "Утро.ру"

Свежие приколы и анекдоты до слез взбодрят и скрасят день.

Сын учится играть на скрипке. Отец уже несколько дней изнемогает от громких звуков – мальчику подпевает собака. Родитель не выдерживает и говорит:

– Ваня, ты можешь играть композиции, которые пес не знает?

Звонит жена мужу и говорит:

– Милый, я тут в центре Москвы застряла, можешь меня забрать, пожалуйста, я жутко устала.

– Нет, любимая, тебе придется добраться домой самостоятельно.

– Ну, почему?

– Ты же хотела те дорогие туфли на шпильке, которые совсем как тапочки, ты их получила. Так, что иди пешком, но главное – от бедра.

Смотрит мужчина прогноз погоды. Там ведущий рассказывает о жутких морозах в Сибири. В Новосибирске несколько дней сохраняется температура -40°C. Мужчина не поверил и звонит другу:

– Антон, привет, сказали по телевизору, что у вас страшные морозы.

– Да, нет, всего -20°C, – отвечает друг.

– Странно, а синоптики пообещали -40°C.

– А, так это ж на улице.

Ранее "Утро.ру" делилось шутками звезд "Аншлага".