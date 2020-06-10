Народные приметы и суеверия

Представители православной церкви чтут память святой Феодосии Тирской. А в народе эту дату просто называли днем Феодосии Колосяницы. На 11 июня существует множество суеверий и народных примет.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ

Этот день необходимо провести на позитиве. Если 11 июня думать о приятном, всячески поднимать настроение себе и окружающим, то ближайшее будущее ожидается положительным на эмоции и события.

Также день Федосии Колосяницы считается удачным для любителей рыбалки. 11 июня рыбаков ждет отличный, крупный улов. А девушкам стоит заняться сбором трав: в этот день, по поверью, они особенно целебны.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

Запретов на 11 июня достаточно. Например, нельзя ссориться. Согласно приметам, любые конфликты в этот день могут привести к длительному разрыву отношений. А если вдруг рассыпалась соль, то сначала по ней нужно походить босиком. Предки верили, что это избавит от неприятностей в доме.

Начинать новые дела 11 июня также не стоит. Это может привести к финансовым потерям, конфликтам и неприятностям в личной жизни. Не нужно в этот день и работать с тканью – приведет к болезням. От споров тоже лучше воздержаться, это легко может перерасти в затяжной конфликт.

В эту дату мужчинам запрещалось делать предложение своей возлюбленной, а помолвленным – играть свадьбы. В противном случае такой союз ждали беды и размолвки.

Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп для всех знаков зодиака на июнь.