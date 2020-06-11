Курс рубля
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- Эксперт: укрепление рубля быстро прекратится
Актуальные и смешные анекдоты настроят на энергичный день.
● Про начальство и зарплату:
– Семочкин, если ты и дальше будешь таким отличным сотрудником, то я повышу тебе заработную плату.
– Сергей Петрович, может не надо? Вы это делали уже больше пяти раз, но еще ни разу не заплатили!
● На приеме у психолога:
– Маргарита Ивановна, мне нужна ваша помощь! Моя супруга очень умна и красива, успешна в карьере и все вроде отлично у нас. А вот недавно она мне рассказала, что провела ночь с директором, чтобы ее повысили до заместителя.
– Вы говорите, что у вас все хорошо в отношениях. Может, тогда вы забудете про этот случай и разговор, простите жену?
– Док, так она в этом месяце уже три отдела поменяла и сегодня у нее опять собеседование!
● Семейная жизнь:
Очень пьяный муж ночью возвращается домой. Громко стучит в дверь своей квартиры, открывает разгневанная жена.
– Почему ты сам ключом не откроешь? Совсем с ума сошел?
– Любимая, я оставил в баре всю получку. Утром, когда у меня будет сильное похмелье, я не хочу ругаться. Давай сейчас, пока я весел!
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