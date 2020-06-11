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Смешные и свежие анекдоты дня на 12 июня

Смешные и свежие анекдоты дня на 12 июня
Фото: pixabay.com
Взбодриться и улыбнуться помогут отборные шутки от "Утро.ру"

Актуальные и смешные анекдоты настроят на энергичный день.

 ● Про начальство и зарплату:

– Семочкин, если ты и дальше будешь таким отличным сотрудником, то я повышу тебе заработную плату.

– Сергей Петрович, может не надо? Вы это делали уже больше пяти раз, но еще ни разу не заплатили!

● На приеме у психолога:

– Маргарита Ивановна, мне нужна ваша помощь! Моя супруга очень умна и красива, успешна в карьере и все вроде отлично у нас. А вот недавно она мне рассказала, что провела ночь с директором, чтобы ее повысили до заместителя.

– Вы говорите, что у вас все хорошо в отношениях. Может, тогда вы забудете про этот случай и разговор, простите жену?

– Док, так она в этом месяце уже три отдела поменяла и сегодня у нее опять собеседование!

● Семейная жизнь:

Очень пьяный муж ночью возвращается домой. Громко стучит в дверь своей квартиры, открывает разгневанная жена.

– Почему ты сам ключом не откроешь? Совсем с ума сошел?

– Любимая, я оставил в баре всю получку. Утром, когда у меня будет сильное похмелье, я не хочу ругаться. Давай сейчас, пока я весел! 

 Ранее "Утро.ру" опубликовало лучшие шутки Павла Воли о женщинах и звездах. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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