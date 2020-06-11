Подробный лунный прогноз для садовых работ от "Утро.ру"

Согласно лунному календарю огородника, 12 июня 2020 года Луна будет в убывающей фазе. Под ее предводительством будет знак Рыб, который обеспечивает хороший урожай. Растения, посаженные в такой день, хорошо укрепляют свои корни, а урожай получается вкусным.

Что можно делать в огороде 12 июня

Хорошо пойдет посадка и пересадка любых культур. Можно заняться посевом цветов или рассады – результаты порадуют любого садовода. Растения хорошо будут реагировать на поливы или рыхление.

Также можно заняться подкормкой.

Лучше всего вырастут, посаженные в этот день баклажаны, кабачки, капуста, морковь, базилик, яблоня. Из цветов – гвоздика, любые лилейные и шалфей.

Что не нужно делать в саду 12 июня

Плохо на растениях скажется обработка от вредителей и любая обрезка растений. Лечить от болезней тоже не стоит – результата никакого не будет. Следует быть внимательными в поливе или прикормке, поскольку любой избыток неблагоприятно скажется на здоровье растений.

Ранее "Утро.ру" поделилось подробным дачным календарем с 8 по 14 июня.