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Народные приметы на 13 июня: что нельзя делать в день Еремея Распрягальника

Народные приметы на 13 июня: что нельзя делать в день Еремея Распрягальника
Фото: pixabay.com
Наши предки давали отдых лошадям

На Руси верили, что 13 июня важно не трогать своего главного помощника. Поэтому лошадям давали отдохнуть и купали их в водоеме и давали любимые лакомства. 

Что нельзя делать 13 июня:

1. Не стоит отправлять в поездку на лошадях. Это сулит неудачную дорогу и неприятности в пути. 

2. Нужно уйти с поля после посева яровых. Таки образом получится задобрить Полевика – специального духа – и он принесет богатый урожай. 

3. Неправильно в этот день переезжать. Смена места сулит неприятности в финансовой сфере. 

4. Не надо кричать 13 июня. Это приведет к серьезной ссоре с близкими. 

Приметы на 13 июня:

1. Чем обильнее роса к вечеру – тем жарче будет следующий день. 

2. Ненастье 13 июня – к суровой зиме. 

3. Пауки активно плетут кружева – к перемене погоды. 

4. Кукушки кукуют – к хорошей погоде летом. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что наступает период лунных затмений. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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