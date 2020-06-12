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Матрона Московская озвучила важное для России предсказание

Матрона Московская озвучила важное для России предсказание
Фото: pixabay.com
Народу нашей страны необходимо "очнуться" как можно скорее

Известная прорицательница Матрона Московская сделала важное предсказание для России на 2020 год. Она объяснила, что народу нашего государства необходимо "очнуться". 

Ясновидящая уточнила, что в 2020 году именно Россия станет страной, которая будет направлять остальные. От нее в буквальном смысле будут зависеть судьбы мира и человечества. Для того, чтобы выполнить свою миссию, россиянами необходимо "очнуться" и вновь уверовать в Бога. В противном случае всему миру придется несладко. 

Предсказательница уточнила, что в начале XXI века нашу страну ждут тяжелые времена, однако государству удастся их успешно преодолеть, пишет автор Яндекс.Дзен – канала "Теории вероятного".  

Ранее "Утро.ру" рассказало, что Матрона Московская предсказала апокалипсис в 2021 году. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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