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Известная прорицательница Матрона Московская сделала важное предсказание для России на 2020 год. Она объяснила, что народу нашего государства необходимо "очнуться".
Ясновидящая уточнила, что в 2020 году именно Россия станет страной, которая будет направлять остальные. От нее в буквальном смысле будут зависеть судьбы мира и человечества. Для того, чтобы выполнить свою миссию, россиянами необходимо "очнуться" и вновь уверовать в Бога. В противном случае всему миру придется несладко.
Предсказательница уточнила, что в начале XXI века нашу страну ждут тяжелые времена, однако государству удастся их успешно преодолеть, пишет автор Яндекс.Дзен – канала "Теории вероятного".
Ранее "Утро.ру" рассказало, что Матрона Московская предсказала апокалипсис в 2021 году.
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