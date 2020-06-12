План садовых работ на день

13 июня отлично подходит для высадки растений в открытый грунт, посева зерновых, бобовых культур и цветов. Саженцы будут иметь высокую устойчивость к болезням и вредителям. Кроме того, стоит провести работы по борьбе с жуками и посеять газон.

Что нужно делать 13 июня

У дачников в этот день очень плотный график. Стоит заняться черенкованием калины. Кроме того, приготовьте раствор для опрыскивания капусты для защиты от гусениц. Для борьбы с насекомыми отлично подойдет настой лопуха. Томаты тоже надо обработать специальным средством для улучшения налива завязей.

Чего нельзя делать 13 июня

Поливать растения в этот день не стоит. Они будут плохо впитывать воду. Есть риск, что сгниет часть корневой системы или листьев.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на текущую неделю.

