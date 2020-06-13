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Свежие приколы и анекдоты до слез сделают день ярче.
- Петенька, представь, что у тебя есть 50 рублей, ты попросил у мамы еще 50, сколько всего у тебя денег?
- У меня будет 50 рублей.
- Ты плохо знаешь арифметику!
- Нет, это вы плохо знаете мою маму.
– Совершенно верно.
– Так ты говорил, что не доверяешь ему.
– Ничего не изменилось. Только сейчас все ворованные купюры остаются в семье.
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