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Лучшие и новые анекдоты дня на 14 июня

Лучшие и новые анекдоты дня на 14 июня
Улыбка. Фото: Andrey Zima/Global Look Press/www.http://globallookpress.com
Начать день на позитиве помогут отборные короткие шутки от "Утро.ру"

Свежие приколы и анекдоты до слез сделают день ярче. 

  • Учительница спрашивает на уроке у первоклассника:

- Петенька, представь, что у тебя есть 50 рублей, ты попросил у мамы еще 50, сколько всего у тебя денег?

- У меня будет 50 рублей.

- Ты плохо знаешь арифметику!

- Нет, это вы плохо знаете мою маму.

  • – Паш, а ты реально дочь за своего бухгалтера выдал?

– Совершенно верно.

– Так ты говорил, что не доверяешь ему.

– Ничего не изменилось. Только сейчас все ворованные купюры остаются в семье.

  • Если вам нужно, чтобы муж раньше вернулся из бара, где он с друзьями "смотрит футбол", сделайте так. Напишите ему сообщение: "Купи шампанского и езжай ко мне! Муж до утра уехал". А после нужно сразу выключить телефон.

Ранее "Утро.ру" делилось лучшими шутками про знаменитого персонажа Вовочку.

Юлия ЕВГРАФОВА

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