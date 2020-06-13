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14 июня все православные вспоминалют святого мученика Устина Филосова. В этот день было принято сеять гречиху. Также в этот день наши предки искренне верили, что необходимо придерживаться особых правил.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Было строго
запрещено проводить какие-либо магические обряды и делать амулеты и обереги.
Все это могло навлечь беду и неудачу в делах. Также согласно приметам, в этот
день не вырывали с корнем лечебные травы. Это было настолько опасно, что даже
могло привести к смерти.
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ
Все влюбленные 14 июня должны искренне говорить друг другу о чувствах. Если следовать этому совету, то в отношениях и в дальнейшем будет царить гармония и полное взаимопонимание. А вот свободным девушкам в этот день лучше остаться дома. Велика вероятность встретить "болтуна", который навлечет беду в дом.
ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ
Мужчины 14 июня не должны игнорировать своих обиженных любимых. Даже если не чувствует за собой вины, муж все равно должен попросить прощение у жены. Иначе упрямца накажет жизнь. Строго запрещается в Устинов день проводить ремонтные работы на земельном участке. Например, возведение забора может спровоцировать в скором будущем пожар.
Также "Утро.ру" подготовило гороскоп на весь июнь.
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