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Устинов день: что можно и нельзя делать 14 июня

Устинов день: что можно и нельзя делать 14 июня
Лечебные травы. Фото: George Zakharchuk/Russian Look/ www.http://globallookpress.com
Народные приметы и суеверия

14 июня все православные вспоминалют святого мученика Устина Филосова. В этот день было принято сеять гречиху. Также в этот день наши предки искренне верили, что необходимо придерживаться особых правил.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 

Было строго запрещено проводить какие-либо магические обряды и делать амулеты и обереги. Все это могло навлечь беду и неудачу в делах. Также согласно приметам, в этот день не вырывали с корнем лечебные травы. Это было настолько опасно, что даже могло привести к смерти.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ

Все влюбленные 14 июня должны искренне говорить друг другу о чувствах. Если следовать этому совету, то в отношениях и в дальнейшем будет царить гармония и полное взаимопонимание. А вот свободным девушкам в этот день лучше остаться дома. Велика вероятность встретить "болтуна", который навлечет беду в дом.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ

Мужчины 14 июня не должны игнорировать своих обиженных любимых. Даже если не чувствует за собой вины, муж все равно должен попросить прощение у жены. Иначе упрямца накажет жизнь. Строго запрещается в Устинов день проводить ремонтные работы на земельном участке. Например, возведение забора может спровоцировать в скором будущем пожар.

Также "Утро.ру" подготовило гороскоп на весь июнь.

Юлия ЕВГРАФОВА

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