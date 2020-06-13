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Календарь садовода: что нужно делать в огороде 14 июня

Календарь садовода: что нужно делать в огороде 14 июня
Фото: Mark Langridge/moodboard/www.globallookpress.com
План садовых работ на день

14 июня по лунному календарю пора собирать первый урожай картошки, ягоды и огурцов. Также в этот день важно сделать азотную подкормку, чтобы плоды росли быстрее. Если в воскресенье посадить растения, то они быстро взойдут и дадут обильный урожай. О том, что нужно делать в саду в этот день, а чего категорически нельзя, в материале "Утро.ру". 

Что нужно делать 14 июня 

В этот день дачникам стоит опрыскать помидоры от заболевания под названием фитфора. Для этого подойдет хвойный отвар. Также можно защитить огурцы и морковь от вредителей. Этот день подходит для посева овощных и тыквенных растений, например, кабачков или рукколы, а также цветов, типа маргариток и роз. Не возбраняется стричь газон или удалять сорняки.

Что нельзя делать 14 июня

В этот день опасно сильно поливать любые растения. Не стоит строить забор в саду, а вот заняться беседкой – можно. Пересаживать или делить корни луковых и клубнелуковичных растений нельзя – можно повредить корневую систему. Обрезать растения также лучше в другой день. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на весь июнь. 

Полина ИВАНОВА

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