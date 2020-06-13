Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Мифы Бермудского треугольника: почему исчезают корабли и самолеты

Мифы Бермудского треугольника: почему исчезают корабли и самолеты
Фото: Robert Seitz/ imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Странности "аномальной" зоны объясняются простой физикой

Вокруг Бермудского треугольника ходит много легенд и мифов. Однако эксперты утверждают, что ничего мистического в пропаже кораблей и самолетов в этой области, недалеко от США, нет. 

Так, многие суда, которые, как считается, потерпели крушение в Бермудском треугольнике, исчезли около этой зоны, а не в ней. Огромные волны, которые якобы и становятся причиной катастроф, могут объясняться тем, что в той области неравное океаническое дно.Континентальный шельф в определенной точки резко уходит вниз. Из-за множества впадин корабли, вероятно, и не могут найти. 

Миф об аномальной магнитной воронке также объясняется с помощью физики, пишет автор канала "Моя планета" в Яндекс.Дзене. Стрелка компаса показывает "на постоянно перемещающийся Северный магнитный полюс, а географический Северный полюс статичен и находится примерно в 1200 милях северней магнитного". Эту разницу моряки сначала не знали, а после не могли определить. 

Резкая смена погоды основана на быстром течении Гольфстрима, а схождение потоков холодной и теплой воды вызывает легендарный туман. А зловещие пузыри – всего лишь отложения кристаллогидрата метана, который в больших объемах всплывая на поверхность воды, действительно может уничтожить судно. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Народные приметы на 13 июня: что нельзя делать в день Еремея Распрягальника

Наши предки давали отдых лошадям

Лукашенко нашел замену нефти и газу

В Минск хотят сократить закупки углеводородов за рубежом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей