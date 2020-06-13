Странности "аномальной" зоны объясняются простой физикой

Вокруг Бермудского треугольника ходит много легенд и мифов. Однако эксперты утверждают, что ничего мистического в пропаже кораблей и самолетов в этой области, недалеко от США, нет.

Так, многие суда, которые, как считается, потерпели крушение в Бермудском треугольнике, исчезли около этой зоны, а не в ней. Огромные волны, которые якобы и становятся причиной катастроф, могут объясняться тем, что в той области неравное океаническое дно.Континентальный шельф в определенной точки резко уходит вниз. Из-за множества впадин корабли, вероятно, и не могут найти.

Миф об аномальной магнитной воронке также объясняется с помощью физики, пишет автор канала "Моя планета" в Яндекс.Дзене. Стрелка компаса показывает "на постоянно перемещающийся Северный магнитный полюс, а географический Северный полюс статичен и находится примерно в 1200 милях северней магнитного". Эту разницу моряки сначала не знали, а после не могли определить.

Резкая смена погоды основана на быстром течении Гольфстрима, а схождение потоков холодной и теплой воды вызывает легендарный туман. А зловещие пузыри – всего лишь отложения кристаллогидрата метана, который в больших объемах всплывая на поверхность воды, действительно может уничтожить судно.