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Начните неделю с улыбки: лучшие анекдоты на 15 июня

Начните неделю с улыбки: лучшие анекдоты на 15 июня
Фото: pixabay.com
Подборка коротких шуток от "Утро.ру" поднимет настроение и развеет скуку

Новые анекдоты помогут взбодриться и сделать день веселее.

  • Чем мы взрослее, тем сильнее становимся. Я стал замечать, что пакет с продуктами на тысячу рублей носить с каждым годом все легче и легче.


  • Ходить в масках оказалось не так уж и плохо. Сегодня гулял с любовницей – встретил жену с тещей. Хорошо, что они меня не узнали.


  • Разговор матери и сына:

– Ну зачем ты моим детям на день рождения подарила дудку? Они теперь постоянно на ней играют! Разве ты забыла, как сама сердилась на меня в детстве за это же?

– Почему же? Прекрасно помню...


  • На фестивале пива произошла трагедия. Жена владельца гаража, где собрались гости, приехала из командировки на два дня раньше.


  • Если это лето и дальше будет таким дождливым, то мы не загорим, а скорее заржавеем.
Карина СИРАЗОВА

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