Подборка коротких шуток от "Утро.ру" поднимет настроение и развеет скуку

Новые анекдоты помогут взбодриться и сделать день веселее.

Чем мы взрослее, тем сильнее становимся. Я стал замечать, что пакет с продуктами на тысячу рублей носить с каждым годом все легче и легче.





Ходить в масках оказалось не так уж и плохо. Сегодня гулял с любовницей – встретил жену с тещей. Хорошо, что они меня не узнали.





Разговор матери и сына:

– Ну зачем ты моим детям на день рождения подарила дудку? Они теперь постоянно на ней играют! Разве ты забыла, как сама сердилась на меня в детстве за это же?

– Почему же? Прекрасно помню...





На фестивале пива произошла трагедия. Жена владельца гаража, где собрались гости, приехала из командировки на два дня раньше.



