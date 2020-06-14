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Новые анекдоты помогут взбодриться и сделать день веселее.
– Ну зачем ты моим детям на день рождения подарила дудку? Они теперь постоянно на ней играют! Разве ты забыла, как сама сердилась на меня в детстве за это же?
– Почему же? Прекрасно помню...
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