Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Приметы на 15 июня: что нельзя делать на Никифора-вьюна

Приметы на 15 июня: что нельзя делать на Никифора-вьюна
Фото: imagebroker/Birgit Koch/imagebroker.net/www.globallookpress.com
В этот день запрещалось купаться в открытых водоемах

В понедельник 15 июня православные верующие чтят память святителя Никифора Исповедника. На Руси его прозвали Никифором-вьюном благодаря старинному обряду.

Традиции и обычаи на 15 июня:

В этот день было принято после окончания полевых работ собираться у костра и водить хороводы. Согласно традиции, на "зеленые святки" также ходили к домам новобрачных, которые сыграли свадьбу весной, с цветами вьюнка в руках и пели песни. Молодые же угощали гостей вином. Незамужние девушки плели венки из вьюнка, чтобы будущая семейная жизнь была счастливой.

Приметы на 15 июня:

1. Утренний туман обещал тихий и душный день.

2. Если беременная девушка в этот день пойдет за водой, то ребенок родится раньше срока.

3. Заготовленная в день Никифора-вьюна дубовая кора обладает особыми свойствами, гласит поверье.

Что нельзя делать 15 июня:

Многие суеверия в этот день были связаны с водой. Так, категорически запрещалось купаться в открытых водоемах. Считалось, что того, кто ослушается запрета на Никифора-вьюна, на дно утащит русалка. По этой же причине нельзя стирать и полоскать белье.

В понедельник для православных верующих также начинается Петров пост, который продлится 27 дней. "Утро.ру" подробно рассказало, что можно и нельзя делать в период ограничений.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 14 июня: несколько знаков ждут судьбоносные встречи

Как пережить этот день без проблем, расскажет астрологический прогноз от "Утро.ру"

Лукашенко нашел замену нефти и газу

В Минск хотят сократить закупки углеводородов за рубежом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей