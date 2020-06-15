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Продлевают жизнь: свежие анекдоты дня на 16 июня

Продлевают жизнь: свежие анекдоты дня на 16 июня
Фото: Johannes Geyer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Короткие и лучшие шутки от "Утро.ру" развеселят за одну минуту

Свежие анекдоты, смешные до слез, и актуальные приколы спасут от хандры и скуки.

  • Об отдыхе:

– Весь день я проживаю с грустью в душе, постоянно тянет в кровать. Зато ночью жизнь обретает новые краски.

– А чем ты занят?

– Сном!

  • Про отношения и социальные сети:

– Отцу-то пишешь хоть?

– Почти нет…

– А что произошло у вас?

– Так мы в разных соцсетях зарегистрированы!

  • Про лето:

 – Вась, помнишь, как мы в детстве смеялись с басни Крылова? Ну про стрекозу и муравья которая.

– Да, помню. Еще удивлялись, как можно не заметить, что лето прошло.

– Именно! А сейчас-то не смешно совсем…

Ранее "Утро.ру" поделилось лучшими шутками Жванецкого. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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