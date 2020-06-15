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Свежие анекдоты, смешные до слез, и актуальные приколы спасут от хандры и скуки.
– Весь день я проживаю с грустью в душе, постоянно тянет в кровать. Зато ночью жизнь обретает новые краски.
– А чем ты занят?
– Сном!
– Отцу-то пишешь хоть?
– Почти нет…
– А что произошло у вас?
– Так мы в разных соцсетях зарегистрированы!
– Вась, помнишь, как мы в детстве смеялись с басни Крылова? Ну про стрекозу и муравья которая.
– Да, помню. Еще удивлялись, как можно не заметить, что лето прошло.
– Именно! А сейчас-то не смешно совсем…
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