Короткие и лучшие шутки от "Утро.ру" развеселят за одну минуту

Свежие анекдоты, смешные до слез, и актуальные приколы спасут от хандры и скуки.

Об отдыхе:

– Весь день я проживаю с грустью в душе, постоянно тянет в кровать. Зато ночью жизнь обретает новые краски.

– А чем ты занят?

– Сном!

Про отношения и социальные сети:

– Отцу-то пишешь хоть?

– Почти нет…

– А что произошло у вас?

– Так мы в разных соцсетях зарегистрированы!

Про лето:

– Вась, помнишь, как мы в детстве смеялись с басни Крылова? Ну про стрекозу и муравья которая.

– Да, помню. Еще удивлялись, как можно не заметить, что лето прошло.

– Именно! А сейчас-то не смешно совсем…

Ранее "Утро.ру" поделилось лучшими шутками Жванецкого.