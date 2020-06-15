Коронавирус разрушает психику россиян

Коронавирус разрушает психику россиян
Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Эпидемия уходит, панические атаки остаются

Стремления медиков и властей донести до людей опасность коронавирусной инфекции не прошли даром: в мире резко подскочил уровень тревожности. По данным исследования Ipsos, в России сейчас напуган каждый третий житель.

Выше всего уровень тревожности зарегистрирован в Бразилии. На фоне выявления заболевания COVID-19 у 850 тысяч граждан, там со страхом смотрит в будущее 41% населения. На втором месте Мексика – там 35% участников исследования сообщили, что боятся последствий эпидемии.

В России рейтинг тревожности из-за коронавируса в период с 7 по 10 мая, когда специалисты Ipsos проводили исследование, составил 32%. Это почти вдвое выше показателей двух традиционных психических проблем россиян – бессонницы – ее испытывают 17% наших соотечественников, и депрессии – 18%.

Усугубляет ситуацию продолжительность эпидемии коронавируса и предупреждения о возможной "второй волне". Чем дольше длится стрессовая ситуация, тем организм человек менее адекватно на нее реагирует. В результате повышается уровень тревожности, усугубляется депрессия.

Коронавирус уже повлиял на повседневные привычки части россиян. Респонденты Ipsos признались, что стали больше есть (23%), больше курить (14%), больше употреблять спиртных напитков (9%). Все это – реакция организма на стресс, считают ученые.

Многие граждане отдают себе отчет, что не могут самостоятельно справиться с эмоциональными нагрузками. Повышенную тревожность они пытаются снять лекарственными средствами – по старинке валерьянкой или при помощи разработанного российскими фармакологами препарата "Афобазол", который можно приобрести в аптеке без рецепта. Некоторые отмечают, что помощь от "Афобазола" в борьбе с тревожностью не ниже, чем у многих рецептурных средств. Выбор лечения зачастую продиктован финансовыми соображениями: из-за коронавируса доходы россиян сократились, и многие просто не могут позволить себе посещать психотерапевта, один сеанс у которого стоит несколько тысяч рублей. 

Нынешнее психо-эмоциональное состояние россиян похоже на то, что они испытывали во времена распада СССР и период "перестройки", отмечают ученые.  И тогда, и сейчас длительные переживания, неожиданные перемены в жизни, страх перед будущим и поток негативной информации в СМИ вызывали повышенную тревожность.

Сочетание факторов, вызванных пандемией, уже окрестили "коронавирусным синдромом". По мнению исследователей, ему подвержены около 10% населения планеты. Люди беспокоятся не только за здоровье, но и из-за потери работы или падения уровня жизни. Почти две трети опрошенных (60%)  Ipsos в апреле и мае говорили, что обеспокоены растущим уровнем бедности, а 34% респондентов боялись увольнения. 

Сейчас во всех странах тратятся колоссальные средства на лечение людей от коронавируса, строятся больницы, закупаются аппараты для искусственной вентиляции легких, разрабатываются новые лекарственные препараты от COVID-19. Но важно помнить: стресс способен нанести вред здоровью не менее сильный, чем вирусная инфекция.

Николай ВИКТОРОВ

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