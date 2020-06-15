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Лукьян Ветряк: народные приметы на 16 июня

Лукьян Ветряк: народные приметы на 16 июня
Фото: pixabay.com
В этот день определяли будущее по направлению ветра

Во вторник православная церковь чтит память священномученика Лукиллиана, который жил в III в. и пострадал за христианскую веру. В народном календаре 16 июня прозвали днем Лукьяна Ветряка: по погоде определяли события на ближайшее будущее.

Традиции на 16 июня:

На Руси в этот день было принято копать колодцы. Чтобы выбрать наилучшее место, на землю клали сковороду дном вверх. Если посуда намокала, значит, вода близко.

Вечером в этот день выходили на гуляния и призывали теплый ветер для хорошего урожая.

Дети, которые родились в день Лукьяна Ветряка, будут богаты и удачливы, гласит поверье.

Приметы на 16 июня:

В этот день по направлению ветра гадали на погоду и урожай. Так, восточный ветер обещал болезни и несчастья. Северо-восточный – непрекращающиеся дожди. Теплый южный ветер принесет богатый урожай хлебов, верили предки.

Если 16 июня идет дождь, то в лесах появится много грибов. Гроза на Лукьяна Ветряка – к плохому сенокосу.

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на июнь.

Карина СИРАЗОВА

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