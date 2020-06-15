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Календарь садовода: что нужно делать в огороде 16 июня

Календарь садовода: что нужно делать в огороде 16 июня
Фото: pixabay.com
План садовых работ на день

16 июня убывающая Луна будет в знаке Овна. По посевному календарю, этот день идеально подойдет для обработки кустов земляники: опрыскивания удобрениями и подрезания усов растения. Также огородники занимаются прищипкой садовых цветов – ипомеи, фуксии, пеларгонии, петунии и плюща.

Что нужно делать 16 июня

В этот день садоводы опрыскивают не только ягоды, но и томаты, перцы, огурцы от вредителей и различных грибковых инфекций, которые могут навредить урожаю. Лунный календарь гласит, что 16 июня – благоприятный день и для прореживания лука, моркови, свеклы и петрушки.

Кроме того, не стоит забывать и о сорняках на грядках. Скошенную в этот день траву используют для заготовки сена.

Что нельзя делать 16 июня

Овен считается неплодородным знаком зодиака – посадка и посев овощей в этот день приведет к тому, что побеги окажутся слабыми и будут плохо завязывать плоды. Также 16 июня следует поливать грядки с осторожностью, так как из-за фазы Луны растения будут плохо усваивать воду.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на текущую неделю.

Карина СИРАЗОВА

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