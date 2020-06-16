Свежие анекдоты дня на 17 июня

Свежие анекдоты дня на 17 июня
Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Новые шутки и приколы избавят от хандры

"Утро.ру" делится уморительной подборкой анекдотов. Смех продлевает жизнь – пора отвлечься от проблем!

  • На подоконнике разместились два кота и ведут беседу:

– Дымок, а ты знаешь, от кого произошли мы, коты?

– Конечно, знаю, Пушок! Это все знают – от тигров мы произошли!

– Дымок, а ты знаешь от кого пошли наши хозяева?

– От обезьян…

Оба: Стыдоба-то какая..!

  • Мужчина пришел на прием к зубному – жалуется на сильную боль в коренном зубе. Стоматолог осмотрел его, после чего испуганный пациент спрашивает:

– Доктор! Я потеряю свою зуб, верно?

– Это полностью зависит от вас. Я положу зуб в пакетик, и если вы его потеряете, то это уже на вашей совести.

  • Мужчина, купите букетик!

– Зачем? Мне не надо.

– Ну супруге возьмите, порадуйте ее!

– Ушла жена, нет ее.

– Вот! Купите, и она вернется!

– Да боже упаси!!

Ранее "Утро.ру" делилось лучшими шутками Павла Воли.

Ольга ФЕДОРОВА

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