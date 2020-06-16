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"Утро.ру" делится уморительной подборкой анекдотов. Смех продлевает жизнь – пора отвлечься от проблем!
– Дымок, а ты знаешь, от кого произошли мы, коты?
– Конечно, знаю, Пушок! Это все знают – от тигров мы произошли!
– Дымок, а ты знаешь от кого пошли наши хозяева?
– От обезьян…
Оба: Стыдоба-то какая..!
– Доктор! Я потеряю свою зуб, верно?
– Это полностью зависит от вас. Я положу зуб в пакетик, и если вы его потеряете, то это уже на вашей совести.
– Зачем? Мне не надо.
– Ну супруге возьмите, порадуйте ее!
– Ушла жена, нет ее.
– Вот! Купите, и она вернется!
– Да боже упаси!!
Ранее "Утро.ру" делилось лучшими шутками Павла Воли.
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