План садовых работ на день

Луна 17.06.2020 будет находиться в знаке Рыб. Это значит, что наступает очень хороший период для работы в саду. В это время можно обеспечить себе богатый урожай. Также не возбраняется пересаживать цветы и рассаду.

Что нужно делать 17 июня

Лунный календарь советует в этот день использовать минеральные некорневые удобрения. Также этот период подходит для обрезания кустарников, заготовки черенков и покоса травы.

В план садовых работ также можно включить заготовку различных лекарственных растений и высушивание листьев.

17.06.2020 также советуют садить многолетние цветы и сеять теплолюбивые культуры – кукурузу, тыкву, фасоль.

Что нельзя делать 17 июня

Поливать огород в этот день нужно с большой осторожностью. Заливать и перекармливать цветы запрещено, так как есть риск, что возникнет грибок и гниль.

Обработку растений от вредителей также лучше перенести на более поздний срок.

Манипуляции, связанные с корнями, советуют отложить на потом.

Ранее "Утро.ру" публиковало календарь садовода и огородника на неделю.