Начните утро на позитиве: лучшие анекдоты на 18 июня

Начните утро на позитиве: лучшие анекдоты на 18 июня
Фото: pixabay.com
Подборка острых шуток от "Утро.ру" не оставит вас равнодушными

Злободневные шутки поднимут настроение даже в пасмурный день. 

● Жизнь без мяса:

– Евгений, как произошло так, что вы совсем отказались от мяса?

– Я теперь владелец последней модели айфона.

– Что вы имеете ввиду?

– Денег больше нет…


● Мужчина пришел в гости к коллегам:

– Людмила, я могу у вас покурить на кухне?

– Аркадий, можете вести себя расслабленно, как дома.

– Эх…, – тяжело вздыхает Аркадий и прячет сигареты обратно в карман.


● О детской сообразительности:

– Настенька, этим тортом нужно поделиться с дедушкой и бабушкой.

– Бабе дам, а деду не буду предлагать.

– Это еще почему?

– Бабуля не ест сладкое, а дедуля точно половину заберет!

Ранее "Утро.ру" делилось подборкой самых смешных шуток. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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