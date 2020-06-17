Курс рубля
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Злободневные шутки поднимут настроение даже в пасмурный день.
● Жизнь без мяса:
– Евгений, как произошло так, что вы совсем отказались от мяса?
– Я теперь владелец последней модели айфона.
– Что вы имеете ввиду?
– Денег больше нет…
● Мужчина пришел в гости к коллегам:
– Людмила, я могу у вас покурить на кухне?
– Аркадий, можете вести себя расслабленно, как дома.
– Эх…, – тяжело вздыхает Аркадий и прячет сигареты обратно в карман.
● О детской сообразительности:
– Настенька, этим тортом нужно поделиться с дедушкой и бабушкой.
– Бабе дам, а деду не буду предлагать.
– Это еще почему?
– Бабуля не ест сладкое, а дедуля точно половину заберет!
Ранее "Утро.ру" делилось подборкой самых смешных шуток.
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