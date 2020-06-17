Календарь садовода: что нужно делать в огороде 18 июня

Календарь садовода: что нужно делать в огороде 18 июня
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
План садовых работ на день

18 июня 2020 г. убывающая Луна окажется в Тельце. Знак считается очень плодородным, поэтому посаженные в этот период растения порадуют огородников богатым урожаем и красивым цветением.

Что нужно делать 18 июня

В этот день садоводы сеют редис, салат и шпинат. Также можно заняться заготовкой моркови, свеклы и редьки на зиму. Лунный календарь гласит, что 18.06.2020 отлично походит и для садовых работ – формирования живых изгородей и стрижки газона.

Кроме того, не стоит забывать об уходе за уже высаженными растениями. В план работ можно включить опрыскивание капусты и лука от вредителей, а также подкормку ягодных кустарников.

Что нельзя делать 18 июня

Несмотря на благоприятное влияние знака Тельца на урожай, в этот день не стоит сажать растения на семена. Посевной календарь гласит, что они будут плохо храниться и впоследствии так же плохо всходить.

На 27-й лунный день не рекомендуется прищипывать растения. Работу с садовым инвентарем тоже стоит отложить.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на неделю.

Карина СИРАЗОВА

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