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18 июня 2020 г. убывающая Луна окажется в Тельце. Знак считается очень плодородным, поэтому посаженные в этот период растения порадуют огородников богатым урожаем и красивым цветением.
Что нужно делать 18 июня
В этот день садоводы сеют редис, салат и шпинат. Также можно заняться заготовкой моркови, свеклы и редьки на зиму. Лунный календарь гласит, что 18.06.2020 отлично походит и для садовых работ – формирования живых изгородей и стрижки газона.
Кроме того, не стоит забывать об уходе за уже высаженными растениями. В план работ можно включить опрыскивание капусты и лука от вредителей, а также подкормку ягодных кустарников.
Что нельзя делать 18 июня
Несмотря на благоприятное влияние знака Тельца на урожай, в этот день не стоит сажать растения на семена. Посевной календарь гласит, что они будут плохо храниться и впоследствии так же плохо всходить.
На 27-й лунный день не рекомендуется прищипывать растения. Работу с садовым инвентарем тоже стоит отложить.
Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на неделю.
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