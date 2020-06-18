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Как день начнешь, так его и проведешь. Отличные анекдоты помогут начать его на позитиве.
● Минутка романтики:
– Дорогая, ты бы не хотела начать день с кофе в постели?
– Любимый, отличная идея!
– Солнышко, ты тогда и на меня свари, как на кухню пойдешь.
● Случай на интервью с писателем:
Корреспондент спрашивает у известного фантаста, когда тот начал писать и почему именно в этом жанре.
– Понимаете, мне раньше очень часто приходилось писать объяснительные. Постоянно опаздывал на работу и приходилось как-то выкручиваться…
● О рекламе:
– Юр, а ты знаешь, что у телевизионной рекламы есть очень важная социальная роль?
– Ммм, нет. И какая же?
– А люди звук выключают и начинают друг с другом разговаривать.
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