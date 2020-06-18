Отборный юмор от "Утро.ру" поднимет настроение

Как день начнешь, так его и проведешь. Отличные анекдоты помогут начать его на позитиве.

● Минутка романтики:

– Дорогая, ты бы не хотела начать день с кофе в постели?

– Любимый, отличная идея!

– Солнышко, ты тогда и на меня свари, как на кухню пойдешь.





● Случай на интервью с писателем:

Корреспондент спрашивает у известного фантаста, когда тот начал писать и почему именно в этом жанре.

– Понимаете, мне раньше очень часто приходилось писать объяснительные. Постоянно опаздывал на работу и приходилось как-то выкручиваться…





● О рекламе:

– Юр, а ты знаешь, что у телевизионной рекламы есть очень важная социальная роль?

– Ммм, нет. И какая же?

– А люди звук выключают и начинают друг с другом разговаривать.

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