Подробный лунный календарь для дачников и садоводов от "Утро.ру"

В пятницу, 19 июня, Луна будет в убывающей фазе. Под ее предводительством окажется знак Близнецов, который считается малоплодородным. Все растения, которые высадят в этот день, не дадут хороших плодов – они не будут иметь яркого вкуса или запаха. Однако некоторые растения смогут дать хороший урожай.

Что можно делать 19 июня в огороде

Благоприятно в этот день заняться выращиванием дыни, фасоли и гороха. Другие растения лучше не высаживать, поскольку хорошего урожая они не принесут. В огороде можно заняться рыхлением и прополкой земли, обработать от вредителей растения.

Также можно заняться обрезкой или пасынкованием – растения будут хорошо реагировать на подобные манипуляции. Культуры, которые дали первые плоды, можно подготовить для длительного хранения.

Если в этот день подкосить газон, то в последующие дни трава будет расти медленнее.

Что нельзя делать 19 июня на даче

Плохими окажутся любые действия по посадке травяных растений. Цветы в этот день лучше тоже не садить. Не рекомендуется заниматься отпиливанием и корчеванием деревьев. Обрывать растения тоже не стоит.

Будьте внимательны с поливом, поскольку растения будут очень чувствительны к избытку влаги.