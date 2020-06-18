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В пятницу, 19 июня, Луна будет в убывающей фазе. Под ее предводительством окажется знак Близнецов, который считается малоплодородным. Все растения, которые высадят в этот день, не дадут хороших плодов – они не будут иметь яркого вкуса или запаха. Однако некоторые растения смогут дать хороший урожай.
Благоприятно в этот день заняться выращиванием дыни, фасоли и гороха. Другие растения лучше не высаживать, поскольку хорошего урожая они не принесут. В огороде можно заняться рыхлением и прополкой земли, обработать от вредителей растения.
Также можно заняться обрезкой или пасынкованием – растения будут хорошо реагировать на подобные манипуляции. Культуры, которые дали первые плоды, можно подготовить для длительного хранения.
Если в этот день подкосить газон, то в последующие дни трава будет расти медленнее.
Плохими окажутся любые действия по посадке травяных растений. Цветы в этот день лучше тоже не садить. Не рекомендуется заниматься отпиливанием и корчеванием деревьев. Обрывать растения тоже не стоит.
Будьте внимательны с поливом, поскольку растения будут очень чувствительны к избытку влаги.
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