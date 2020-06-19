Календарь садовода: что нужно делать в огороде 20 июня

Календарь садовода: что нужно делать в огороде 20 июня
Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/www.globallookpress.com
План садовых работ на день

Новолуние настанет 20.06.2020. Это очень благоприятный день для того, чтобы привести в порядок газон и живые изгороди. Кроме того, стоит заложить компостные ямы.

Что нужно делать 20 июня 

Этот день отлично подходит для того, чтобы заняться уходом за комнатными растениями. Кроме того, стоит удалить старые цветоносы у отцветших ирисов. Не забудьте подкормить плодовые деревья органикой – навозом или птичьи пометом.

Что нельзя делать 20 июня

Не стоит 20.06.2020 высаживать цветы и овощи. Кроме того, не следует сеять листовые и корнеплодные овощи. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на неделю

Полина ЛЕДОВСКИХ

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