Какие работы следует проводить в воскресенье на даче согласно лунному календарю

Любой опытный дачник знает, что Луна влияет на рост растений в саду и огороде. Если правильно соблюдать последовательность действий, то можно получить хороший урожай.

В этом году 21 июня Луна окажется в "новой" фазе. Под ее началом будет знак Рака – считается, что он является самым плодородным из всех. Он благоприятно влияет на рост и развитие низкорослых растений. Урожай культур, посаженных в подобные дни будет хорошим, но для хранения не подойдет.

Если посаженные в такой день растения всходят медленно, то переживать не стоит – это считается нормой. Саженцы некоторое время разрастаются корнями, после чего дают всход. Однако верхняя часть таких растений будет недостаточно развита в стебле, из-за чего их нужно будет подвязывать.

Что можно делать в огороде 21 июня

Благоприятными в этот день будут любые работы по замачиванию и посеву семян. Хорошей окажется и пересадка растений – особенно однолетних. Можно провести работы по рыхлению почвы, уборке листьев и подготовке компоста.

Удачно вырастут посаженные в этот период арахис, бобовые, баклажаны, картофель, лук, помидоры, огурцы.

Что нельзя делать 21 июня в саду

Нежелательны любые работы с применением ядов и прочих химикатов. Корневые растения в этот день убирать не стоит, поскольку это скажется на их вкусовых качествах.

Прививать растения тоже не стоит.

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