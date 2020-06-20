Календарь садовода на 21 июня 2020 года

Календарь садовода на 21 июня 2020 года
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Какие работы следует проводить в воскресенье на даче согласно лунному календарю

Любой опытный дачник знает, что Луна влияет на рост растений в саду и огороде. Если правильно соблюдать последовательность действий, то можно получить хороший урожай. 

В этом году 21 июня Луна окажется в "новой" фазе. Под ее началом будет знак Рака – считается, что он является самым плодородным из всех. Он благоприятно влияет на рост и развитие низкорослых растений. Урожай культур, посаженных в подобные дни будет хорошим, но для хранения не подойдет. 

Если посаженные в такой день растения всходят медленно, то переживать не стоит – это считается нормой. Саженцы некоторое время разрастаются корнями, после чего дают всход. Однако верхняя часть таких растений будет недостаточно развита в стебле, из-за чего их нужно будет подвязывать. 

Что можно делать в огороде 21 июня

Благоприятными в этот день будут любые работы по замачиванию и посеву семян. Хорошей окажется и пересадка растений – особенно однолетних. Можно провести работы по рыхлению почвы, уборке листьев и подготовке компоста. 

Удачно вырастут посаженные в этот период арахис, бобовые, баклажаны, картофель, лук, помидоры, огурцы. 

Что нельзя делать 21 июня в саду

Нежелательны любые работы с применением ядов и прочих химикатов. Корневые растения в этот день убирать не стоит, поскольку это скажется на их вкусовых качествах. 

Прививать растения тоже не стоит. 

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом народной прикормки для томатов, благодаря которой получается хороший урожай помидоров. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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