Смешные анекдоты на 23 июня

Подборка шуток от "Утро.ру"

Свежие приколы помогут избавиться от печали и забыть о проблемах.

Солдат рассказывает другу случай в армии:

– Однажды делать было совсем нечего, и наш прапорщик придумал задание. Одна половина новобранцев трясет деревья, другая убирает опавшие листья.





Разговаривают муж с женой:

– Дорогая, а что это там за бумага висит на холодильнике? Зачем ты его портишь?

– Любимый, это расписание наших ссор на месяц. Завтра по графику можешь из-за этого поругаться.





Житейская истина: если проснулся и чувствуешь себя полным сил и желания что-то сделать, то значит, на какие-то дела ты уже опоздал.





Повезет будущим историкам. Они могут не только изучать 2020 год, но и быть экспертами по определенным месяцам.





Жена сказала мужу, что после того ,как он выйдет из душа, их ждет серьезный разговор. Четвертый день мужик пытается отмыться.





Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие шутки Максима Галкина.