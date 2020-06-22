Смешные анекдоты на 23 июня

Смешные анекдоты на 23 июня
Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Подборка шуток от "Утро.ру"

Свежие приколы помогут избавиться от печали и забыть о проблемах.

  • Солдат рассказывает другу случай в армии:

– Однажды делать было совсем нечего, и наш прапорщик придумал задание. Одна половина новобранцев трясет деревья, другая убирает опавшие листья.


  • Разговаривают муж с женой:

– Дорогая, а что это там за бумага висит на холодильнике? Зачем ты его портишь?

– Любимый, это расписание наших ссор на месяц. Завтра по графику можешь из-за этого поругаться.


  • Житейская истина: если проснулся и чувствуешь себя полным сил и желания что-то сделать, то значит, на какие-то дела ты уже опоздал.


  • Повезет будущим историкам. Они могут не только изучать 2020 год, но и быть экспертами по определенным месяцам.


  • Жена сказала мужу, что после того ,как он выйдет из душа, их ждет серьезный разговор. Четвертый день мужик пытается отмыться.


Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие шутки Максима Галкина. 

Дарья ПЕТРОВА

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