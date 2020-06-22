Смешные анекдоты на 23 июня

Курс рубля
- Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
- Курс рубля резко снизился на праздники
568 новости
Свежие приколы помогут избавиться от печали и забыть о проблемах.
– Однажды делать было совсем нечего, и наш прапорщик придумал задание. Одна половина новобранцев трясет деревья, другая убирает опавшие листья.
– Дорогая, а что это там за бумага висит на холодильнике? Зачем ты его портишь?
– Любимый, это расписание наших ссор на месяц. Завтра по графику можешь из-за этого поругаться.
Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие шутки Максима Галкина.
На Руси считали, что в этот день вода становится чудотворной
Свежие приколы от "Утро.ру" развеселят в начале рабочей недели