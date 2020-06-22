Календарь садовода на 23 июня 2020 года

Календарь садовода на 23 июня 2020 года
Фото: pixabay.com
День будет одним из самых плодородных за весь июнь

Во вторник, 23 июня, Луна будет в растущей фазе в знаке Рака, который астрологи называют самым плодородным из всех. Растения будут расти хорошо, особенно низкорослые. Высокорослые также станут благоприятно развиваться корнями, но стебель будет немного слабоват.

Плоды всех растений, посаженных в этот день, будут вкусными и ароматными. Однако важно следить за любыми культурами, поскольку хороший урожай может начать ломать ветки. Выращенные фрукты и овощи будут очень сочными, поэтому долго храниться не смогут. 

Что можно делать в огороде 23 июня 2020 года

Благоприятными будут любые работы по замачиванию семян, рыхлению почвы и прикормке растений. Хорошо пройдут посадки и пересадки практически любых культур. Можно заняться подготовкой компоста, а также сбором лекарственных растений. 

Для посадки картофеля, лука, морковки, огурцов, перца, томата и тыквы день будет подходить. Можно высадить такие травы, как базилик, мелиссу, укроп или чабрец. Хорошо приживется малина, земляника и смородина. 

Из цветов благоприятнее всего посадить астры, георгины, крокусы, розы, маргаритки или фиалки. 

Что нельзя делать в саду 23 июня 2020 года

Лучше не садить и не пересаживать древесные и вьющиеся растения в этот день. Яды и прочие обработки проводите с осторожностью, поскольку культуры могут быть сильно чувствительны к любым средствам в этот день. Не следует заниматься сбором урожая корнеплодов. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, как использовать ванилин на даче, чтобы спастись от мошкары. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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