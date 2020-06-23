В этот день не стоит давать деньги в долг

В среду, 24 июня, согласно церковному календарю, отмечается День святых Варфоломея и Варнавы. Наши предки считали, что с этого момента начинаются русалочьи дни, которые заканчиваются в день Ивана Купала, 7 июля. По поверьям, в этот период лекарственные травы становятся ядовитыми. Все от того, что нечисть пробирается через тонкую грань между нашим миром и потусторонним и отравляет растения. Также этот период использовали для гаданий. Считается, что предсказания в русалочьи дни наиболее правдивы.

Что нельзя делать 24 июня

Люди верили, что в этот день нельзя выполнять работу плохо и некачественно, иначе в будущем ждет множество неудач и болезней. Нельзя рвать траву, сидеть и лежать на ней, потому что по траве катается нечистая сила. В этот день не стоит брать или давать кому-то в долг. Считается, что это приведет к проблемам с деньгами на целый год вперед. Нельзя ревновать и ссориться.





Что можно делать 24 июня

Любое дело нужно делать качественно и хорошо. Рекомендуется помириться с теми, с кем поссорились, даже если конфликт длительный. Считается, что те, кто не простил друг другу обиды в этот день, будут враждовать весь следующий год. Нужно постараться убрать все негативные чувства и настроиться на позитив.





Приметы на 24 июня

Услышать гром в этот день – к хорошему улову на рыбалке. Если ночи теплые, стоит ждать богатого урожая плодов. Если в солнечный день почти не видно голубей, значит погода испортится. Долгие раскаты грома во время грозы – к продолжительной буре. Сны в ночь на 24 июня считаются вещими, но рассказывать их никому нельзя. Туман на воде предвещает богатый грибной сезон. Если утки постоянно ныряют в воду, стоит ждать осадков.





Ране "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на неделю.