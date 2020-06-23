Смешные анекдоты на 24 июня

Подборка шуток от "Утро.ру"

Свежие приколы помогут взбодриться с утра.

Звонит Слава своему другу Антону и гневно спрашивает:



– Антон, ты мне когда вернешь долг?

– В самое ближайшее время, давай я через Петю передам, чтоб быстрее было, – отвечает друг.

– Нет, погоди, через него не стоит, я сам ему денег должен.

Путешественник заселяется в древний английский замок, ночью ему не спится и пытается найти уборную, но ничего не получается. Турист понимает, что заблудился в здании и начинает растеряно бегать. Внезапно натыкается на приведение.

– Я обитаю здесь уже несколько столетий... – начинает призрак.

– Ой, как хорошо! – восклицает гость. – Значит, вы сможете подсказать, как найти уборную?

Больной муж спит в комнате с заложенным носом. Жена решает закапать супругу капли, чтобы ему было легче дышать, и заходит вместе с маленькой дочерью в спальню, но садится на стул и ждет, пока муж проснется. Малышка спрашивает:

– Чего замерла? Закапывай!

Муж, еще не до конца проснувшись, говорит:

– Торопитесь, тело еще горячее.