Смешные анекдоты на 24 июня

Смешные анекдоты на 24 июня
Фото: pixabay.com
Подборка шуток от "Утро.ру"

Свежие приколы помогут взбодриться с утра. 

  • Звонит Слава своему другу Антону и гневно спрашивает:

– Антон, ты мне когда вернешь долг?

– В самое ближайшее время, давай я через Петю передам, чтоб быстрее было, – отвечает друг. 

– Нет, погоди, через него не стоит, я сам ему денег должен.

  • Путешественник заселяется в древний английский замок, ночью ему не спится и пытается найти уборную, но ничего не получается. Турист понимает, что заблудился в здании и начинает растеряно бегать. Внезапно натыкается на приведение.

– Я обитаю здесь уже несколько столетий... – начинает призрак.

– Ой, как хорошо! – восклицает гость. – Значит, вы сможете подсказать, как найти уборную?

  • Больной муж спит в комнате с заложенным носом. Жена решает закапать супругу капли, чтобы ему было легче дышать, и заходит вместе с маленькой дочерью в спальню, но садится на стул и ждет, пока муж проснется. Малышка спрашивает:  

– Чего замерла? Закапывай! 

Муж, еще не до конца проснувшись, говорит: 

– Торопитесь, тело еще горячее. 

Александра ЛЕОНИДОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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