Смешные анекдоты на 24 июня

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Свежие приколы помогут взбодриться с утра.
– Антон, ты мне когда вернешь долг?
– В самое ближайшее время, давай я через Петю передам, чтоб быстрее было, – отвечает друг.
– Нет, погоди, через него не стоит, я сам ему денег должен.
– Я обитаю здесь уже несколько столетий... – начинает призрак.
– Ой, как хорошо! – восклицает гость. – Значит, вы сможете подсказать, как найти уборную?
– Чего замерла? Закапывай!
Муж, еще не до конца проснувшись, говорит:
– Торопитесь, тело еще горячее.
На саммите в 2006 году президент России якобы пытался надавить на грузинского политика