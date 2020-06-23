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Для растений 24 июня 2020 года обещает быть далеко не самым удачным днем. Несмотря на то, что Луна будет в убывающей фазе, под ее предводительством окажется знак Льва – один из самых неплодородных среди всех. Дачники и огородники могут спокойно посвятить день отдыху: как своему, так и растений.
Что нельзя делать в огороде 24 июня
Растения в этот день лишний раз беспокоить не стоит. Все работы по посеву, обработке, прикормке и обрезке лучше отложить на другие дни. Пересадка успешной тоже не будет – корни у любых культур станут резко реагировать на любые манипуляции, из-за чего можно совсем лишиться растения.
Поливать огород также следует с осторожностью, поскольку культуры могут невзлюбить излишки влаги и начать подгнивать.
Что можно сделать в саду
Если у вас поспел урожай, который планируется использовать для длительного хранения – соберите его, если есть желание повозиться в огороде. Можно выкопать картошку, лук, редис и другие корневые растения. Убранный в такие дни подсолнечник дает хорошее масло – можно собрать и его семена. Обрезанные в этот день цветы для украшения дома будут долго стоять в вазе и радовать хозяев.
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