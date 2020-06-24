Календарь садовода на 25 июня

Календарь садовода на 25 июня
Фото: pixabay.com
Какие работы следует провести в огороде, а какие правильнее будет оставить до лучших времен, - в материале "Утро.ру"

В четверг, 25 июня, Луна будет находиться в знаке Льва, который является одним из самых неплодородных. Звезды рекомендуют в этот день передохнуть и не заниматься работами по саду и огороду. Однако, если вы совсем скучаете без работы, можно провести несколько полезных для растений процедур. 

Что нельзя делать в огороде 25 июня

Сегодня не стоит заниматься поливом. Кроме того, не подстригайте и не прививайте растения. Это может негативно сказаться на будущем урожае. Избегайте заготавливать клубневые и луковичные. В настоящий момент они не имеют никакого вкуса. 

Что можно делать в саду 25 июня 

Время следует потратить на рыхление грядок и перекапывание почвы. Кроме того, можно заняться формированием крон плодовых деревьев и обработкой урожая от вредителей. Кроме того, 25 июня отлично подходит для высаживания цветущих растений. Бутоны будут иметь яркий и насыщенный цвет. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на неделю.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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