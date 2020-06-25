Смешные анекдоты на 26 июня

Курс рубля
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Начав утро с юмора, вы настроитесь на позитивный лад на весь день.
● Из разговора мамы с дочерью:
– Настя, ты с ума сошла? Ты когда должна была домой вернуться?
– Мам, ну я пришла в 10, как ты и говорила. А про дату ты не уточняла…
● Кассирша жалуется администратору:
– Анна Семеновна, почему у меня покупатели частенько сдачу пересчитывают, а у Зины никогда.
– Настенька, потому что у Зины четвертый размер груди, а у тебя нет.
● Девушка хвалится своей подруге:
– А ты знаешь, Оксан, сегодня утром мужчина бросил к моим ногам цветы.
– Ха, и как это случилось, Кать?
– Да старик горшок с розами уронил прямо у меня перед лицом.
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