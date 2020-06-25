Смешные анекдоты на 26 июня

Смешные анекдоты на 26 июня
Фото: pixabay.com
Актуальные шутки от "Утро.ру" помогут посмотреть на жизненные ситуации под другим углом

Начав утро с юмора, вы настроитесь на позитивный лад на весь день.

● Из разговора мамы с дочерью:

– Настя, ты с ума сошла? Ты когда должна была домой вернуться?

– Мам, ну я пришла в 10, как ты и говорила. А про дату ты не уточняла…


● Кассирша жалуется администратору:

– Анна Семеновна, почему у меня покупатели частенько сдачу пересчитывают, а у Зины никогда.

– Настенька, потому что у Зины четвертый размер груди, а у тебя нет.


● Девушка хвалится своей подруге:

– А ты знаешь, Оксан, сегодня утром мужчина бросил к моим ногам цветы.

– Ха, и как это случилось, Кать?

– Да старик горшок с розами уронил прямо у меня перед лицом. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, как телеведущий Павел Воля спародировал жену. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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