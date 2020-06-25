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26 июня православные почитали память святой мученицы Акулины. Ее казнили в возрасте 12 лет за то, что девочка исповедовала веру. В народе святую также прозвали Акулиной Грешницей. В этот день наши предки сеяли гречиху и угощали нищих вареной гречневой кашей.
Что нельзя делать 26 июня
Строго запрещается жаловаться. 26 июня необходимо максимально настроиться на позитив, улыбаться и думать о хорошем. В этот период запрещено ходить в грязной одежде и пачкать дом. Эти, казалось бы, мелочи могут навлечь несчастья.
Также в этот день нельзя куда-то ходить без острой необходимости. Предки верили: невыполнение этого пункта навлечет на человека порчу. Нельзя было 26 июня и сквернословить. Считалось, что и это к хорошему не приведет.
Что можно делать 26 июня
Этот день отлично подходит для примирения с родными и друзьями. А если еще и гречневой кашей гостей накормить, то сможете привлечь деньги в дом. И, конечно, народ верил, что и сами хозяева должны обязательно отведать блюда из этой крупы. Так якобы деньги в кармане "будут водиться".
Приметы на 26 июня
Если в этот день июня было много комаров, значит вскоре стоит ожидать отличную погоду. Была еще одна неблагоприятная примета для огородников: если в этот день они не находили на грядках огурцов, хорошего урожая в целом уже не ждали.
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