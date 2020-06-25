Календарь садовода на 26 июня 2020 года

Календарь садовода на 26 июня 2020 года
Фото: pixabay.com
Какие работы следует сделать в огороде в первую очередь, а какие отложить до лучших дней - в материале от "Утро.ру"

В пятницу, 26 июня, Луна будет находиться в знаке Девы, который считается малоплодородным. Однако этот день подойдет для посадки однолетних цветов, а также для размножения зелеными черенками многолетних растений, например, хризантем. 

Что нельзя делать в огороде 26 июня

Сегодня не стоит сажать растения для урожая. Овощи, которые посеяны в этот день, малоурожайны, некоторые плоды оказываются невкусными. Также в этот день подкормка минеральными удобрениями не окажется полезной. Замачивать семена не рекомендуется. Обрезание плодовых деревьев также может привести к плохому урожаю. 

Что можно делать в саду 26 июня 

Этот день идеально подходит для работы над газоном. Еще сегодня стоит заняться прищипыванием огурцов и заботой о помидорах. Можно подкармливать томаты и выламывать пасынки, то есть формировать растение. Кроме того, 26 июня важно заняться мульчированием почвы. День подойдет для того, чтобы обрезать сухие соцветия, например, сирени, и побеги на кустах. В этот день полезно заниматься посевом зелени, а также поливать огород и обрабатывать растения от вредителей. Можно ремонтировать постройки в саду и облагородить территорию. 

Благоприятен день для посева декоративных кустарников и многолетних цветов. 

Раннее "Утро.ру" поделилось календарем огородника на июль.

Полина ИВАНОВА

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