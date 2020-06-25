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В пятницу, 26 июня, Луна будет находиться в знаке Девы, который считается малоплодородным. Однако этот день подойдет для посадки однолетних цветов, а также для размножения зелеными черенками многолетних растений, например, хризантем.
Что нельзя делать в огороде 26 июня
Сегодня не стоит сажать растения для урожая. Овощи, которые посеяны в этот день, малоурожайны, некоторые плоды оказываются невкусными. Также в этот день подкормка минеральными удобрениями не окажется полезной. Замачивать семена не рекомендуется. Обрезание плодовых деревьев также может привести к плохому урожаю.
Что можно делать в саду 26 июня
Этот день идеально подходит для работы над газоном. Еще сегодня стоит заняться прищипыванием огурцов и заботой о помидорах. Можно подкармливать томаты и выламывать пасынки, то есть формировать растение. Кроме того, 26 июня важно заняться мульчированием почвы. День подойдет для того, чтобы обрезать сухие соцветия, например, сирени, и побеги на кустах. В этот день полезно заниматься посевом зелени, а также поливать огород и обрабатывать растения от вредителей. Можно ремонтировать постройки в саду и облагородить территорию.
Благоприятен день для посева декоративных кустарников и многолетних цветов.
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