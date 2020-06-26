Смешные анекдоты на 27 июня

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– Катенька, скажи, а ты плавать-то хоть умеешь?
– Конечно, с восьми лет умею! С тех пор, как мне бабушка забыла надувной жилет застегнуть.
– Народ! Я уголь привез!
Лошадь оборачивает:
– Ну да, конечно, ты привез.
– А можно мне сделать лицо, как у Людмилы Гурченко?
– Без проблем. Держите каталог, выбирайте, какой год...
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