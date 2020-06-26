Смешные анекдоты на 27 июня

Смешные анекдоты на 27 июня
Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Подборка актуальных шуток от "Утро.ру"
  • Разговаривает дядя с маленькой десятилетней племянницей. Речь зашла о каникулах и летних развлечениях.

– Катенька, скажи, а ты плавать-то хоть умеешь?

– Конечно, с восьми лет умею! С тех пор, как мне бабушка забыла надувной жилет застегнуть.


  • Крестьянин заезжает на телеге в село и кричит:

– Народ! Я уголь привез!

Лошадь оборачивает:

– Ну да, конечно, ты привез.


  • Женщина сидит на приеме у пластического хирурга:

– А можно мне сделать лицо, как у Людмилы Гурченко?

– Без проблем. Держите каталог, выбирайте, какой год...

Александра ЛЕОНИДОВА

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