Смешные анекдоты на 27 июня

Подборка актуальных шуток от "Утро.ру"

Разговаривает дядя с маленькой десятилетней племянницей. Речь зашла о каникулах и летних развлечениях.

– Катенька, скажи, а ты плавать-то хоть умеешь?

– Конечно, с восьми лет умею! С тех пор, как мне бабушка забыла надувной жилет застегнуть.





Крестьянин заезжает на телеге в село и кричит:

– Народ! Я уголь привез!

Лошадь оборачивает:

– Ну да, конечно, ты привез.





Женщина сидит на приеме у пластического хирурга:

– А можно мне сделать лицо, как у Людмилы Гурченко?

– Без проблем. Держите каталог, выбирайте, какой год...