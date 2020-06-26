Приметы на 27 июня: что нельзя делать в День святого Елисея

Приметы на 27 июня: что нельзя делать в День святого Елисея
Фото: pixabay.com
Если сегодня внимательно последить за погодой, можно узнать прогноз на неделю вперед

В субботу, 27 июня, по православному календарю отмечают День святого Елисея. В этот день наши предки внимательно наблюдали за погодой, ведь по ней можно было дать прогноз на неделю вперед. Также старались соблюдать ряд обрядов, чтобы привлечь удачу. Например, в этот день ставили на стол блюда из гречки. Считалось, что она приносит богатство и достаток в дом.

Что нельзя делать 27 июня

  1. В этот день нельзя лениться и отлынивать от работы, иначе весь последующий год принесет множество финансовых проблем.
  2. Чтобы не навлечь на себя беду, нельзя ругаться и ссориться с людьми, а также не следует громко разговаривать.
  3. Нельзя употреблять спиртное и лекарственные настойки на спирту. Согласно поверьям, в этот день в алкоголь проникает нечистая сила и причиняет ущерб здоровью человека.
  4. Чтобы избежать скандалов, которые могут аукнуться и работе, и в личной жизни, не рекомендуется рвать цветы лютиков.


Что можно делать 27 июня

  1. В этот день можно возносить молитвы святому Елисею и просить у него удачи, любви и счастья.
  2. Рекомендуется освещать новую одежду, чтобы она не приносила несчастий своему владельцу.
  3. В этот день стоит немного поголодать, чтобы очистить свой организм от накопившегося негатива.


Приметы на 27 июня

  1. Если в этот день лил дождь, такая погода сохранится еще неделю.
  2. Наблюдать много мошек  и комаров – в этом году будет хороший урожай грибов и ягод.
  3. Притихшие утки предвещают грозу, а прыгающие по земле лягушки – дождь.
  4. Если в полдень на небе появились темные облака, значит вечером пойдет дождь.
  5. Танцующий журавль предсказывает улучшение погоды и потепление. 


Ранее "Утро.ру" писало о том, как правильно пропалывать почву, чтобы на грядках не росли сорняки.

Александра ЛЕОНИДОВА

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