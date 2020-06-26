Приметы на 27 июня: что нельзя делать в День святого Елисея
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Если сегодня внимательно последить за погодой, можно узнать прогноз на неделю вперед
В субботу, 27 июня, по православному календарю отмечают День святого Елисея. В этот день наши предки внимательно наблюдали за погодой, ведь по ней можно было дать прогноз на неделю вперед. Также старались соблюдать ряд обрядов, чтобы привлечь удачу. Например, в этот день ставили на стол блюда из гречки. Считалось, что она приносит богатство и достаток в дом.
Что нельзя делать 27 июня
В этот день нельзя лениться и отлынивать от работы, иначе весь последующий год принесет множество финансовых проблем.
Чтобы не навлечь на себя беду, нельзя ругаться и ссориться с людьми, а также не следует громко разговаривать.
Нельзя употреблять спиртное и лекарственные настойки на спирту. Согласно поверьям, в этот день в алкоголь проникает нечистая сила и причиняет ущерб здоровью человека.
Чтобы избежать скандалов, которые могут аукнуться и работе, и в личной жизни, не рекомендуется рвать цветы лютиков.
Что можно делать 27 июня
В этот день можно возносить молитвы святому Елисею и просить у него удачи, любви и счастья.
Рекомендуется освещать новую одежду, чтобы она не приносила несчастий своему владельцу.
В этот день стоит немного поголодать, чтобы очистить свой организм от накопившегося негатива.
Приметы на 27 июня
Если в этот день лил дождь, такая погода сохранится еще неделю.
Наблюдать много мошек и комаров – в этом году будет хороший урожай грибов и ягод.
Притихшие утки предвещают грозу, а прыгающие по земле лягушки – дождь.
Если в полдень на небе появились темные облака, значит вечером пойдет дождь.
Танцующий журавль предсказывает улучшение погоды и потепление.
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