Если сегодня внимательно последить за погодой, можно узнать прогноз на неделю вперед

В субботу, 27 июня, по православному календарю отмечают День святого Елисея. В этот день наши предки внимательно наблюдали за погодой, ведь по ней можно было дать прогноз на неделю вперед. Также старались соблюдать ряд обрядов, чтобы привлечь удачу. Например, в этот день ставили на стол блюда из гречки. Считалось, что она приносит богатство и достаток в дом.

Что нельзя делать 27 июня

В этот день нельзя лениться и отлынивать от работы, иначе весь последующий год принесет множество финансовых проблем. Чтобы не навлечь на себя беду, нельзя ругаться и ссориться с людьми, а также не следует громко разговаривать. Нельзя употреблять спиртное и лекарственные настойки на спирту. Согласно поверьям, в этот день в алкоголь проникает нечистая сила и причиняет ущерб здоровью человека. Чтобы избежать скандалов, которые могут аукнуться и работе, и в личной жизни, не рекомендуется рвать цветы лютиков.





Что можно делать 27 июня

В этот день можно возносить молитвы святому Елисею и просить у него удачи, любви и счастья. Рекомендуется освещать новую одежду, чтобы она не приносила несчастий своему владельцу. В этот день стоит немного поголодать, чтобы очистить свой организм от накопившегося негатива.





Приметы на 27 июня

Если в этот день лил дождь, такая погода сохранится еще неделю. Наблюдать много мошек и комаров – в этом году будет хороший урожай грибов и ягод. Притихшие утки предвещают грозу, а прыгающие по земле лягушки – дождь. Если в полдень на небе появились темные облака, значит вечером пойдет дождь. Танцующий журавль предсказывает улучшение погоды и потепление.





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