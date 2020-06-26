От чего огородникам лучше отказаться, а какие работы дадут положительные плоды - в материале от "Утро.ру"

27 июня отмечается растущая Луна в знаке Девы. В этот день лучше заниматься рассадкой однолетних растений. Так как этот знак малоплодный, то цветы вырастут некрупными, но красивыми. Если очень хочется, то можно посадить овощи, но тогда готовьтесь к небольшому урожаю.

Что можно делать в саду 27 июня

По лунному календарю огородника, в этот день стоит заняться пересадкой растений, делением отводков многолетний посадок. Также не возбраняется полив и обрезка всех культур. 27 июня можно заготовить корни лекарственных растений, удобрить растения и посадить декоративные деревья и кустарники.

Допускается в знаке Девы окучивание и рыхление, посев овощей, опрыскивание культур от вредителей. Этот день также хорошо подходит для занятия различными заготовками на будущее.

Что нельзя делать в огороде 27 июня

Список того, что запрещено в этот день, не такой уж большой, но важный. 27 июня огородникам не стоит вынимать квашенную капусту и замачивать семена. Нельзя также убирать листья и ботву, заниматься пикировкой растений.

Ранее "Утро.ру" опубликовало лунный календарь огородника на весь июль.