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27 июня отмечается растущая Луна в знаке Девы. В этот день лучше заниматься рассадкой однолетних растений. Так как этот знак малоплодный, то цветы вырастут некрупными, но красивыми. Если очень хочется, то можно посадить овощи, но тогда готовьтесь к небольшому урожаю.
Что можно делать в саду 27 июня
По лунному календарю огородника, в этот день стоит заняться пересадкой растений, делением отводков многолетний посадок. Также не возбраняется полив и обрезка всех культур. 27 июня можно заготовить корни лекарственных растений, удобрить растения и посадить декоративные деревья и кустарники.
Допускается в знаке Девы окучивание и рыхление, посев овощей, опрыскивание культур от вредителей. Этот день также хорошо подходит для занятия различными заготовками на будущее.
Что нельзя делать в огороде 27 июня
Список того, что запрещено в этот день, не такой уж большой, но важный. 27 июня огородникам не стоит вынимать квашенную капусту и замачивать семена. Нельзя также убирать листья и ботву, заниматься пикировкой растений.
Ранее "Утро.ру" опубликовало лунный календарь огородника на весь июль.
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