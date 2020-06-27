Смешные анекдоты на 28 июня

Смешные анекдоты на 28 июня
Смайлик. Фото: Андрей Зима/Global Look Press/www.globallookpress.com
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● Ситуация в роддоме:

– Мне нужно зайти в палату и увидеть сына!

– Мужчина, завтра вашу девушку выписывают, дома насмотритесь на малыша.

– Не будет этого. Меня ее муж к ребенку не пустит.


● Разговор двух друзей:

– Паш, вот ты настоящий товарищ. Спас меня и жену, когда праздновали ее день рождения.

– Миш, так, а что я сделал такого-то?

– Ты вовремя сказал гостям, что мы устали и им пора уходить.


● Одна "модница" говорит другой:

– Хочешь я расскажу тебе о последнем достижении моды?

– Да, Лен, давай.

– С недавних пор нижнее белье стало верхним.

Юлия ЕВГРАФОВА

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