Смешные анекдоты на 28 июня

Подборка свежих шуток от "Утро.ру"

Юмор – это лучшее начало дня. Зарядитесь позитивом с новыми шутками от "Утро.ру"

● Ситуация в роддоме:

– Мне нужно зайти в палату и увидеть сына!

– Мужчина, завтра вашу девушку выписывают, дома насмотритесь на малыша.

– Не будет этого. Меня ее муж к ребенку не пустит.





● Разговор двух друзей:

– Паш, вот ты настоящий товарищ. Спас меня и жену, когда праздновали ее день рождения.

– Миш, так, а что я сделал такого-то?

– Ты вовремя сказал гостям, что мы устали и им пора уходить.





● Одна "модница" говорит другой:

– Хочешь я расскажу тебе о последнем достижении моды?

– Да, Лен, давай.

– С недавних пор нижнее белье стало верхним.