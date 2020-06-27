Смешные анекдоты на 28 июня

Курс рубля
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● Ситуация в роддоме:
– Мне нужно зайти в палату и увидеть сына!
– Мужчина, завтра вашу девушку выписывают, дома насмотритесь на малыша.
– Не будет этого. Меня ее муж к ребенку не пустит.
● Разговор двух друзей:
– Паш, вот ты настоящий товарищ. Спас меня и жену, когда праздновали ее день рождения.
– Миш, так, а что я сделал такого-то?
– Ты вовремя сказал гостям, что мы устали и им пора уходить.
● Одна "модница" говорит другой:
– Хочешь я расскажу тебе о последнем достижении моды?
– Да, Лен, давай.
– С недавних пор нижнее белье стало верхним.
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