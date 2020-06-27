Какие работы следует сделать в огороде в первую очередь, а какие отложить до лучших дней - в материале от "Утро.ру"

28 июня Луна окажется в знаке Весы. В этот день мало запретов, но зато много того, что можно делать. Особенно важно сажать растения – тогда урожай будет большим. Однако если делать это для семян, то они будут плохо храниться и проблемно всходить.

Что можно делать в саду 28 июня

В этот день дачникам стоит высадить рассаду цветов на клумбы, например, петунью. Необходимо найти время для заботы о розах: кусты важно подкормить и опрыскать от тли. Также можно подложить удобрение к огурцам. Защитить от вредителей также нужно свеклу, зелень и морковь.

Огородникам пора заняться пикировкой кочанного салата, а также размножением зелеными черенками плодовых деревьев, типа яблони, и декоративных кустарников, например, жимолости,. День подойдет для посадки горошка, фасоли, роз и земляники. Последнюю, если она уже посажена, нужно мульчировать.

В этот день можно срезать цветы – они будут долго стоять. Также можно собрать цветочные луковицы для хранения.

Что нельзя делать в огороде 28 июня

В воскресенье опасно пересаживать растения, садить их для семян. Также рыхлить около корней может быть вредно для будущего урожая. Поливать грядки в этот день сильно не нужно.

Ранее "Утро.ру" опубликовало лунный календарь огородника на весь июль.